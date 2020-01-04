شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد مصطفى محمد وأبو جبل وشيفو من قائمة الزمالك أمام طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، استبعاد الثلاثى محمد أبو جبل ومحمد عبد الشافى ومصطفى محمد من قائمة الفريق التى ستنتظم فى معسكر مغلق اليوم بالمنصورة استعداداً للقاء طنطا، المقرر له غدا الأحد فى الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى.

وبذلك يكون الفرنسى باتريس كارتيرون قد استبعد الرباعى "محمود علاء ومحمد أبو جبل ومصطفى محمد وعبد الشافى" للراحة، بعدما استعاد نغمة الانتصارات فى الدورى بالفوز فى مباراته الماضية أمام أسوان بهدفين دون رد، والتى جمعتهما مساء الخميس الماضى، فى الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدورى الممتاز.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 18 نقطة، بعدما خاض 10 مواجهات حقق الفوز خلالها فى 5 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 12 هدفًا واستقبلت شباكهم 7، فيما يحتل فريق طنطا المركز الرابع عشر بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط، بعدما خاض 11 مواجهة حقق خلالها الفوز فى مباراة واحدة وتعادل فى 7 لقاءات وخسر 3 مباريات، وسجل لاعبوه 9 أهداف واستقبلت شباكهم 11.

وجاء قرار كارتيرون بإراحة الرباعى من مباراة طنطا حتى يتم تجهيزهم بأفضل صورة لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبى التى ستقام الجمعة المقبل فى الجولة الرابعة من منافسات دورى أبطال أفريقيا، ويغيب أيضا عن الزمالك الثنائى طارق حامد وفرجانى ساسى أمام طنطا للإيقاف، وحصل الثنائى على إجازة لمدة يومين على أن يعودا أيضا للتدريبات عقب الانتهاء من لقاء طنطا وقرر المدير الفنى منح اللاعبين راحة من المباراة المقبلة خوفا من تعرضهم للإجهاد بعد المشاركة فى لقاء أسوان الأخير فى الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري.