أول حادث له في 2020.. ماريو بالوتيلي يحطم سيارته.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض النجم الإيطالي ماريو بالوتيلي، مهاجم فريق بريشيا، لأول حادث خلال العام الجديد 2020 بحادث سيارة، عندما كان برفقة صديق له أثناء المغادرة بعد الانتهاء من حضور فعاليات إحدى الحفلات.

صحيفة “كوريري ديلا سيرا” الإيطالية، ذكرت أن الحادث وقع نتيجة خطأ السائق وهو صديق اللاعب ماريو بالوتيلي، في تقدير الطريق واصطدم بالسور الخاص بمرآب منزل جاره، بدلًا من الدخول إلى مكان إيقاف السيارة في منزله.

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صحيفة “ذا صن” البريطانية، ذكرت أن بالوتيلي تعرض للحادث أثناء عودته إلى منزله في السادسة صباحاً، بعد خروجه من أحد الملاهي الليلية، ما الحق أضرارا كبيرة بسيارته.. حيث ظل الحفل مستمراً حتى وقت متأخر من الليل.

ماريو بالوتيلي كان وقت وقوع الحادث جالساً بجوار صديقه السائق داخل سيارة من طراز فيات 500، وبعد والاصطدام وتدمير جزء من سور منزل الجار قرر النجم الإيطالي التوجه مباشرة إلى منزله لينام نتيجة معاناته من الإرهاق، وترك مسألة حل المشكلة لصديقه.

يشار إلى أن ماريو بالوتيلي البالغ من العمر 29 عاماً، كان قد شارك في 12 مباراة مع فريق بريشيا في بطولة الدوري الإيطالي، وسجل 4 أهداف فقط لصالح فريقه الذي يتواجد في المرتبة الـ18 من أصل 20 برصيد 14 نقطة، بفارق 3 نقاط عن القاع.