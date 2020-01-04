المصارعة تشارلوت فلير تعلن خطبتها لهذا النجم.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت المصارعة تشارلوت نجمة اتحاد المصارعة الحرة WWE والمصارع أندرادي بطل الولايات المتحدة الأمريكية بالاتحاد، عن خطبتهما رسميا وذلك تزامنا مع احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة.

المصارع أندرادي طلب عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، خطبة تشارلوت، وذلك من خلال تغريدة نشرها ليأتي الرد سريعا من جانب تشارلوت والتي قالت: نعم.

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وعلى الرغم من أن كليهما مستعدان للزواج والاقتران معًا طوال ما تبقى من حياتهما ، إلا أنهما لسوء الحظ لا توجد لدى اتحاد المصارعة WWE أي خطط حاليا لجعل علاقتهما علنية أو إقرانها في سيناريوهات على حلبة المصارعة.

اتحاد المصارعة WWE كثيرا ما قام بجمع المصارعين الذين يرتبطان مع بعضهما البعض في فريق واحد مثل بيكي لينش وسيث رولينز، ولكن ليس هذا هو التوجه الحالي ناحية تشارلوت وأندرادي.

أسطورة المصارعة الحرة ريك فلير، علق على ارتباط ابنته تشارلوت من أندرادي، وذلك في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث قدم فلير التهنئة لتشارلوت وخطيبها أندرادي ووصفه بالرجل الرائع ، معبرا عن فخره به بشكل كبير جدا.