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شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة سكاي تكشف عن تفاصيل الاجتماع بين ميلان وبرشلونة والان مع التفاصيل
السبت 4 يناير 2020
أوضح الصحفي الانجليزي ، جينالوكا دي مارزيو في شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، عن تفاصيل الاجتماع بين ناديي برشلونة وميلان حول صفقة، جان كلير توديبو.
ويسعى ميلان للتعاقد مع الفرنسي الشاب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتدعيم صفوف الفريق بعد التعاقد مع زلاتان إبراهيموفيتش مجانًا.
وأكد الصحفي أن الاجتماع كان مثمرًا، وعاد المدير الرياضي لميلان فريدريك ماسارا إلى ايطاليا ومعه موافقة من توديبو على الانتقال إلى الروسونيري.
وسيبدأ ماسارا المفاوضات مع ادارة البرشا حتى يتم توقيع العقود الرسمية، حيث يتطلع النادي الايطالي لاستعارة اللاعب الشاب مع بند احقية الشراء في نهاية الموسم.
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