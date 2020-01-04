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كروس في الثلاثين أبرز العطاء مع ريال مدريد

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كتب: إبراهيم سعد 0 تبليغ

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السبت 4 يناير 2020

هبط  الألماني توني كروس بمثل هذا اليوم قبل ٢٩ عاما بالغا اليوم عمره الثلاثين، في أقوى وأشرس لحظاته بالتواجد مع فريقه ريال مدريد وبلاده المنتخب الألماني، نظرا لامتلاكه مهارات مميزة بوسط الميدان الهجومي وبعض الشئ الدفاعي.

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ووفقا للعديد من الصحف الأوروبية خاصة "ماركا" الإسبانية، فقد نجح المخضرم الألماني هذا الموسم خلال ٢١ مباراة رفقة مدربه الفرنسي "زيدان" بالتواجد خلال كافة لقاءات الموسم وتسجيل ثلاثة أهداف على طريقته الخاصة الشيعية بلعبة البلياردو وصنع اربع تمريرات حاسمة لزملائه.

ويستعد كروس مع ريال مدريد لخوض مباراة هامة مساء الليلة إمام خيتافي بالدوري الإسباني، من أجل مواصلة الصراع مع الغريم التقليدي بالليجا نظرا لابتعاد الملكي عن الصدارة بفارق ضئيل ليحتدم الصراع لنهاية الموسم الجاري حسب العديد من التوقعات.

جدير بالذكر أن كروس يتواجد بعمر الثلاثين رفقة قائده سيرجيو راموس وزميله البرازيلي مارسيلو وكذلك كلا من كريم بنزيما وجاريث بيل وأخيرا الكرواتي لوكا مودريتش.

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