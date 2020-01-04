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برشلونة في الطريق لتمديد تعاقد شتيجن

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كتب: إبراهيم سعد 0 تبليغ

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السبت 4 يناير 2020

يسعى فريق برشلونة الإسباني لتأمين وجود الحارس الألماني المميز تيري شتيجن لأكبر وقت ممكن، نظرا لامكانيات بن المانشافت المساهمة بعدة بطولات.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، هناك جهود قوية لتمديد تعاقد شتيجن للعام ٢٠٢٤، حتى أن الأمور تسير دون تعجل من الإدارة والحارس.

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وتواجد شتيجن هذا الموسم خلال ٢٣ مناسبة ليستقبل ٢١ هدفا بالدوري وثلاثة خلال ، بينما خرج بشباك نظيفة خلال خمس مواجهات فقط إضافة لمواجهتين بالشامبيونزليج.

ويمكن كسر عقده الحالي ب١٨٠ مليون يورو فقط، بحيث أنه متواجد مع البلوجرانا للعام ٢٠٢٢، لذا السعي قوي دون تسرع لتواجد أكبر للاعب في هدوء.

جدير بالذكر أن شتيجن، قد توج من قبل مع برشلونة بعدة بطولات للدوري والكأس وكأس السوبر، ثم بطولة واحدة لكأس العالم للأندية ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي عام ٢٠١٥.

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