خلاف في اتحاد الكرة بسبب تعديلات اللائحة

نشب خلاف في اتحاد الكرة، بشأن تعديلات لائحة النظام الأساسي، والتي يعكف مسؤولو الجبلاية على إجراؤها قبل نهاية مدة اللجنة المؤقتة وفقاً لطلب الاتحاد الدولي لكرةالقدم " الفيفا ".
وعلمت " الوفد "، أن الخلاف سببه بند عدم الجمع بين العمل في الاعلام وعضوية اتحادالكرة، حيث يؤيد بعض أعضاء اللجنة وضع هذا البند من أجل ضمان تفرغ اعضاء الاتحاد لعملهم بالجبلاية أكبر وقت ممكن، بينما يرفض البعض الاخر وضع هذا البند خاصة وأنه غير موجود لدى لائحة الفيفا.
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