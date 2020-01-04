رياضة | تشكيل برشلونة المنتظر ضد إسبانيول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل برشلونة المنتظر ضد إسبانيول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض برشلونة اختبارًا هامًا مساء اليوم أمام نظيره إسبانيول في إطار مباريات الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

ويسعى برشلونة لحسم نتيجة المباراة لصالحه لمواصلة الانفراد بصدارة ترتيب الليجا.

واستقر الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الليلة أمام إسبانيول والذي من المتوقع أن يكون على النحو التالي :-

حراسة المرمى : نيتو

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خط الدفاع : سيميدو - بيكيه - أومتيتي - جوردي ألبا

خط الوسط : بوسكيتس - سيرجيو روبيرتو - فرانكي دي يونج

خط الهجوم : لويس سواريز - أنطوان جريزمان - ليونيل ميسي.