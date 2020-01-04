رياضة | تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد خيتافي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد خيتافي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استقر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام خيتافي في الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري الإسباني "الليجا".
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ويتطلع ريال مدريد لاستعادة نعمة الانتصارات التي افتقدها في أخر ٣ جولات بالليجا بالتعادل أمام كلًا من فالنسيا وبرشلونة خارج ملعبه، وأتلتيك بيلباو على ملعبه.
ومن المتوقع أن يكون تشكيل ريال مدريد في مباراة اليوم كالتالي :-
حراسة المرمى : كورتوا
خط الدفاع : كارفخال - ميليتاو - فاران - ميندي
خط الوسط : كاسيميرو - فالفيردي - كروس - إيسكو
خط الهجوم : جاريث بيل - كريم بنزيما