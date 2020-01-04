رياضة | مجلس الجبلاية السابق في ورطة بسبب أجيري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس الجبلاية السابق في ورطة بسبب أجيري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت نيابة الأموال العامة، بتوجيه استدعاء لمجلس الاتحاد المصري السابق برئاسة هاني أبوريدة، من أجل الرد على الاتهامات الموجهة لهم في مخالفات التعاقد مع المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم السابق.

وجاء استدعاء النيابة لمجلس الجبلاية السابق، من أجل الرد على البلاغات المقدمة من عدة محامين للرد على تقرير الرقابة الإدارية.

واشتمل التقرير على منح أجيري مبلغ 163 ألف دولار حصل عليهم كسلفة، ولم يتم إسترداده حتى هذه اللحظة ورغم رحيله لتدريب فريق ليجانيس الإسباني.

كما وجه المحامون الاتهام لمجلس الجبلاية، بالتساهل في منح المدير الفني تذاكر طيران له ولأسرته ير مستحقة من أجل السفر والعودة قبل المعسكرات الوطنية، بالإضافة إلى وجود فرق صرف عمله أثناء الحصول على راتبه الشهري، وهو ما أظهره تقرير الرقابة الإدارية واللجنة المُشكلة من وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي.

وكان أجيري، غادر تدريب المنتخب الوطني، عقب الهزيمة من جنوب إفريقيا في دور الستة عشر لبطولة الأمم الإفريقية والتي أقيمت بالقاهرة يونيو العام الماضي، ليتقدم بعدها مسؤولو الجبلاية برئاسة هاني أبوريدة، باستقالة جماعية وتعين لجنة تدير الاتحاد المصري لحين إجراء انتخابات رسمية.