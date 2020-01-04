رياضة | مفاجأة سارة للأهلي بشأن كهربا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة سارة للأهلي بشأن كهربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد الساعات القليلة المقبلة حسم موقف محمود عبد المنعم كهربا المنتقل لصفوف الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، من التواجد في قائمة المارد الأحمر قبل مواجهة اف سي مصر المقرر إقامتها الأحد.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق نادي مصر غدا الأحد في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

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ويأمل السويسري فايلر في قيد محمود كهربا في سجلات اتحاد الكرة اليوم السبت على أقصي تقدير تمهيداً للاعتماد عليه في المباريات الرسمية بداية من لقاء نادي مصر في الدوري الممتاز بعد تجهيزه فنيا في الفترة الماضية.

ويدرس مدرب القلعة الحمراء ضم محمود كهربا لقائمة فريق الأهلي لمباراة نادي مصر في حال إتمام إجراءات قيده بشكل رسمي اليوم السبت باتحاد الكرة على أن يجلس كهربا على مقاعد البدلاء ويحصل على فرصة المشاركة في الشوط الثاني من مباراة نادي مصر يوم الأحد ببطولة الدوري الممتاز.