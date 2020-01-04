رياضة | مانشستر يونايتد يحدد 150 مليون إسترليني للتخلي عن نجمه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يحدد 150 مليون إسترليني للتخلي عن نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن الفرنسي بول بوجبا نجم وسط مانشستر يونايتد حريص على الرحيل عن صفوف الفريق في فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

وأكدت صحيفة ديلي ستار البريطانية استعداد مانشستر يونايتد للتخلي عن بوجبا في يناير ولكن بشرط وصول عرض تبلغ قيمته 150 مليون جنيه إسترليني من أجل التخلي عنه.



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن كلا من ريال مدريد ويوفنتوس من أبرز المهتمين بالتعاقد مع بوجبا ولكن من الصعب توفير هذا المبلغ في يناير الجاري.



وألمحت الصحيفة البريطانية أن وكيل أعمال بول بوجبا كان قد فتح النار على مانشستر يونايتد، حيث أشار بأنه لم ينقل أي لاعب إلى مانشستر يونايتد مستقبلاً خشية تدمير مستقبله.