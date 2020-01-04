رياضة | صلاح يغيب عن تشكيلة ليفربول المتوقعة في مواجهة إيفرتون في البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صلاح يغيب عن تشكيلة ليفربول المتوقعة في مواجهة إيفرتون في البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن ليفربول سيواجه غريمه إيفرتون في ديربي الميرسيسايد يوم الأحد المقبل على ملعب الأنفيلد في دور الأربعة من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي.



وسيخوض ليفربول مباراة قوية أمام كتيبة المخضرم الإيطالي كارلو أنشيلوتي في أول لقاء للريدز في بطولة محلية جديدة والتي يطمح الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق بتحقيقه هذا الموسم.

ومن المتوقع أن يخوض الريدز المواجهة بالتشكيل الآتي :-



حراسة المرمى: أدريان كاستيو

خط الدفاع: جيمس ميلنر وناثانيل فيليبس وكي جانا هويفر ونيكو ويليامز

خط الوسط: كورتيس جونز وآدام لالانا وتاكومي مينامينو

خط الهجوم: ساديو ماني وديفوك أوريجي وهارفي إليوت



ولم يخسر ليفربول سوى مباراة محلية هذا الموسم حتي الآن كانت بالفريق الرديف أمام أستون فيلا في الدور ربع نهائي في كأس الرابطة الإنجليزية.