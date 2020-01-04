رياضة | جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 4 / 1 / 2020.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 4 / 1 / 2020.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام العديد من المباريات الهامة اليوم السبت الموافق 4 / 1 / 2020، أبرزها مباراة وولفرهامبتون ضد مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي، ومباراة خيتافي ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني، لذلك نقدم لكم جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي "دور الـ64"

فولهام ضد أستون فيلا، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و7:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

ليستر سيتي ضد ويجان، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.

مانشستر سيتي ضد بورت فايل، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.

وولفرهامبتون ضد مانشستر يونايتد، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني "الجولة الـ19"

خيتافي ضد ريال مدريد، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و7:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 3.

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أتلتيكو مدريد ضد ليفانتي، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 3.

اسبانيول ضد برشلونة، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 3.

جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين "دور الـ16"

العدالة ضد الشعلة، تقام المباراة في تمام 2:05 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 3:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 4:05 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.

جدول مواعيد مباريات اليوم في البطولة العربية "ذهاب دور الـ8"

مولودية الجزائر ضد الرجاء البيضاوي، تقام المباراة في تمام 9:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي "الجولة الـ13"

النجم الساحلي ضد الأفريقي التونسي، تقام المباراة في تمام 3:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 4:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 5:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة التونسية الوطنية 1.

مواعيد مباريات اليوم في كأس السوبر السعودي "النهائي"

النصر ضد التعاون، تقام المباراة في تمام 7:15 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 8:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 9:15 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.