رياضة | زيدان يحسم مصير منبوذي ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يحسم مصير منبوذي ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني مصير بعض لاعبي الفريق وسمح لهم بالرحيل عن صفوف ناديه في الميركاتو الشتوي الحالي بسبب عدم حصولهم على الوقت الكافي من أجل اللعب في الموسم الحالي.



وقال زيدان في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة خيتافي في الدوري الإسباني:"هناك لاعبون لم يحصلوا على دقائق كافية من أجل اللعب هذا الموسم، إنها مشكلة للجميع، نحرص على الحديث معهم باستمرار حول هذا الأمر، من الآن وحتى الحادي والثلاثين من الشهر الجاري، قد تحدث أمور عدة في صفوف النادي".

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وأشارت بعض التقارير الصحفية إلى أن ريال مدريد سيركز أكثر على قائمة الراحلين في الميركاتو الشتوي الحالي على رأسهم ماريانو دياز الذي يغيب عن تشكيلة زيدان بالكامل هذا الموسم دون الحصول على أية دقيقة للعب في الدوري الإسباني بالإضافة إلى إبراهيم دياز الذي اكتفى بالظهور في 40 دقيقة في 4 مواجهات مختلفة.



وأكدت التقارير أنه من المتوقع أن يرحل خيسوس فاييخو المرتبط بالانتقال إلى كلا من انتراخت فرانكفورت وفولفسبورج الألمانيين بالإضافة إلى فريق إسباني لم تكشف وسائل الإعلام عن هويته حتى الآن.



أما خيمس رودريجيز فهو الأكثر إثارة في المتوقع رحيلهم هذا الشتاء، حيث تؤكد الأنباء قرب رحيله إلى إيفرتون الإنجليزي بطلب خاص من المدرب كارلو أنشيلوتي.