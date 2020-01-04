رياضة | زيدان يكشف عن هدف ريال مدريد في عام 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يكشف عن هدف ريال مدريد في عام 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الاسباني هدف الفريق الملكي في عام 2020 قبل انطلاق الدور الثاني من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.



وقال زيدان في تصريحات صحفية:" القتال سيستمر في الدور الثاني بالدوري متحمسون للعب مرة أخرى لقد عدنا والشيء المهم هو الدافع الذي لدينا الفشل هو عدم بذل كل شيء، يجب إعطاء كل شيء على أرض الملعب ومن ثم سنرى، هناك فريق يفوز بالليجا وآخر يفوز بدوري الأبطال، لكن هل هذا يعني أن الآخرين أغبياء؟ بالتأكيد لا ".

وأضاف مدرب ريال مدريد:" الجميع جاهز لا أعتقد أن هناك لاعب سيرحل خلال انتقالات يناير الشيء المهم هو التحدث مع كل لاعب ماريانو ودياز يحاولان التدرب بشكل جيد، لكن لا نعرف ماذا سيحدث مستقبلًا، سأعتمد على الجميع، تعتمد مسألة المداورة على أشياء كثيرة، أركز على مباراة الغد لقد خسرنا عدة نقاط في نهاية 2019 هناك منافسون يلعبون بقوة، والأهم هو بذل كل شيء".