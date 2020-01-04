رياضة | أبيدال ينفي رحيل نجم برشلونة في الميركاتو الشتوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبيدال ينفي رحيل نجم برشلونة في الميركاتو الشتوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفي اللاعب الدولي الفرنسي السابق إيريك أبيدال السكرتير الفني لنادي برشلونة الاسباني رحيل ظهير أيمن الفريق سميدو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وقالت صحيفة سبورت الاسبانية أن سكرتير نادي برشلونة أبيدال عقد اجتماعًا مع خورخي مينديز وكيل أعمال اللاعب سيميدو في دبي مؤخرًا لمناقشة مصير اللاعب واتفق الطرفان على حل الرحيل.

بينما نفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن أبيدال عقد أي اجتماع مع مينديز بشأن سيميدو كما أنه نفى واقعة سفره إلى دبي من الأساس وأكدت مصادر قريبة من أبيدال أنه قضى الإجازة الأخيرة في فرنسا رفقة عائلته، بينما مساعده رامون بلانيز هو من سافر إلى دبي لحضور حفل جوائز دبي جلوب سوكر 2019 والتي أقيمت في الإمارات العربية المتحدة.