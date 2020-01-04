رياضة | مانسشتر يونايتد يرغب في ضم لنجم ريال مدريد لتعويض رحيل بوجبا







وضع نادي مانسشتر يونايتد الإنجليزي بقيادة النرويجي أولي جونر سولشير المدير الفني للفريق اللاعب الدولي الألماني توني كروس لاعب وسط نادي ريال مدريد الإسباني ضمن أولوياته للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعويض النجم الدولي الفرنسي بول بوجبا الذي قرر الرحيل عن صفوف الفريق في الصيف المقبل.

وقالت صحيفة صن الإنجليزية أن نادي مانشستر يونايتد يفكر جديا في بيع لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا لأحد الأندية المهتمة به وعلى رأسها ريال مدريد الإسباني حيث يرغب في إبرام صفقة تبادلية مع ريال مدريد الإسباني يبيع فيها النجم الدولي الفرنسي بول بوجبا مقابل ضم اللاعب الدولي الألماني توني كروس لاعب نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأضافت الصحيفة الإنجليزية الشهيرة أن الفرنسي زين الدين زيدان من الصعب أن يستغني عن لاعبه الدولي الألماني توني كروس خلال الفترة المقبلة لأنه يعتبر أن أعمدة الفريق الأساسية.