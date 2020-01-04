رياضة | جماهير برشلونة ترفض تواجد ديمبلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جماهير برشلونة ترفض تواجد ديمبلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



أجرت صحيفة موندو ديبورتيفو اليوم الجمعة، استطلاعاً للرأي، حول موقف جماهير برشلونة من تواجد النجم الفرنسي عثمان ديبملي، من التواجد داخل جدران النادي الكتالوني.

وجاءت نتيجة استطلاع الرأي صادمة بالنسبة لديمبلي، حيث رفض 75% من المصوتين بقاء ديمبلي داخل برشلونة، فيما صوت 25% على بقاء اللاعب في الفريق.

وأضافت الصحيفة، أن جماهير البلوجرانا ضجرت من تصرفات اللاعب المثيرة للجدل داخل وخارج الملعب، بالإضافة لعدم جاهزيته البدنية وإصاباته المتكررة.

وأضافت الموندو، أن النادي لم يعد يحتمل إصابات اللاعب العضلية المتكررة، بالإضافة لتعرضه لبعض الكسور، الأمر الذي يهدد مسيرته بألوان النادي الكتالوني. Advertisements

ووفق الاستطلاع، يرى 3 من بين 4 جماهير، يرى فرضية عرض نجم بوروسيا دورتموند السابق للبيع في فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

وتدرب ديمبلي بشكل جيد قبيل مباراة بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا نوفمبر الماضي، ورغم ذلك خرج مصاباً في النصف ساعة الأول من المباراة.

وشهدت مسيرة ديمبلي مع الفريق هذا الموسم العديد من الإصابات القوية، كما شهدت حالات كثيرة تتعلق بالإنضباط خارج الملعب، وكان أبرزها سفره للسنغال أثناء إصابته الأولى في مطلع الموسم.

ومن المقرر أن يعود الفرنسي الدولي من الإصابة في غضون شهر، وترى بعض الجماهير ضرورة قبول عرضي مانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيين.