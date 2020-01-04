رياضة | مفاجأة فرنسية في موقف نيمار في الرحيل عن باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة فرنسية في موقف نيمار في الرحيل عن باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365





فجرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الشهيرة مفاجأة من العيار الثقيل، حول موقف النجم البرازيلي الدولي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي من البقاء داخل جدران النادي الباريسي.

وزعمت ليكيب، أن نيمار قد يبقى في باريس سان جيرمان، في حالة ذهاب الفريق بعيداً في بطولة دوري أبطال أوروباً.

وارتكن نيمار في طلبه الرحيل عن النادي العاصمي، لعدم قدرة الفريق على الحصول على لقب دوري الأبطال، بعد الفشل المتتالي للفريق في مجرد الوصول لنصف نهائي البطولة، منذ أن إنتقلت ملكيته للقطري ناصر الخليفي منذ سنوات، حسب التقارير.

وتملكت تلك الرغبة من صاحب الـ 27 عاماً، بعد خروج الفريق من ثمن النهائي في النسخة الماضية، رغم تفوق باريس سان جيرمان في الذهاب بهدفين، وخوض اليونايتد مباراة العودة منقوصاً لأبرز عناصره الأساسية في مباراة العودة، والتي انتهت بفوز الطرف الإنجليزي بثلاثية مقابل هدف. Advertisements

وأضافت ليكيب في تقريرها، أن هذا الموسم يبدو مغايراً إلى حد كبير، في ظل إلتزام جميع نجوم الفريق، والتناغم الكبير بين عناصر الخط الأمامي كيليان مبابي وماورو إيكاردي ونيمار وأنخيل دي ماريا.

وتابعت الصحيفة، أن نجوم الفريق عازمون على إزاحة أي خصم كبير قد يواجهه الفريق مستقبلاً، في ظل الحرص الكبير على الذهاب بعيداً في تلك البطولة، مما قد يعزز من فرص بقاء نيمار.

وتتضارب تقارير ليكيب، مع التقارير الإسبانية التي تفيد بأن نيمار سأم التواجد في باريس سان جيرمان، بعد إبتعاده عن واجهة الفريق التسويقية، لحساب النجم الآخر كيليان مبابي.

كما أضافت التقارير الإسبانية، أن نيمار يقاتل من أجل العودة لبرشلونة في الصيف المقبل، في ظل وجود رغبة من برشلونة لإستعادته مرة أخرى بأي ثمن.