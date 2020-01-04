رياضة | تشكل النصر المتوقع لمواجهة التعاون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكل النصر المتوقع لمواجهة التعاون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي مع ضيفه التعاون، في إطار بطولة كأس السوبر السعودي، لذلك نرصد لكم موعد مباراة النصر والتعاون والقنوات الناقلة لها.
موعد مباراة النصر والتعاون
تقام مباراة النصر والتعاون، في تمام السابعة والربع مساء السبت بتوقيت القاهرة، والثامنة والربع مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والربع مساءا بتوقيت الإمارات، والسادسة والربع مساء اليوم بتوقيت تونس، والخامسة والربع مساء اليوم بتوقيت جرينتش، ضمن إطار منافسات بطولة كأس السوبر السعودي.
القنوات الناقلة لمباراة النصر والتعاون
ومن المقرر أن تنقل مباراة النصر والتعاون حصرياً عبر قناة السعودية الرياضية 1، الناقل الرسمي للبطولة، بتعليق فارس عوض، وسمير المعيرفي، في كأس السوبر السعودي.
ومن المتوقع أن يدفع النصر السعودي بالتشكيل التالي:
في حراسة المرمى: براد جونز
في خط الدفاع: مايكون بيريرا – عوض خميس – عبد الله مادو – سلطان الغنام
في خط الوسط: بيتروس – عبد الله الخيبري – نور الدين أمرابط
في خط الهجوم: جوليانو – أحمد موسى – عبد الرزاق حمدالله.