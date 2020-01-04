رياضة | تشكل النصر المتوقع لمواجهة التعاون

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي مع ضيفه التعاون، في إطار بطولة كأس السوبر السعودي، لذلك نرصد لكم موعد مباراة النصر والتعاون والقنوات الناقلة لها.

موعد مباراة النصر والتعاون