رياضة | أنباء سارة لزيدان قبل مواجهة خيتافي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أنباء سارة لزيدان قبل مواجهة خيتافي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقي الجهاز الفني لفريق ريال مدريد أنباء سارة قبل المواجهة المرتقبة أمام فريق خيتافي اليوم السبت ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

واستعاد نادي ريال مدريد جهود 3 من لاعبيه المصابين سيكونوا متواجدين في قائمة الفريق الملك ي خلال مواجهة خيتافي مساء اليوم على ملعب الأخير مساء السبت.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن الثلاثي خاميس رودريجيز ومارسيلو ولوكاس فاسكيز أصبحوا جاهزين للمشاركة في المباريات مع الملكي بعد تعافيهم من الإصابات التي لحقت بهم مؤخرًا. Advertisements

وأضافت الصحيفة أن خاميس رودريجيز هو اللاعب الذي لديه خيارات أكثر للحصول على دقائق ضد خيتافي، بينما سيحتفظ زيدان بمارسيلو ولوكاس فاسكيز لكأس السوبر الإسباني.

وأشارت الصحيفة إلى أنه ليس من المُعتاد بالنسبة للمدرب الفرنسي البدء بلاعبين عائدين للتو من الإصابة.

ويفتقد ريال مدريد عدد من اللاعبين خلال مباراة خيتافي أبرزهم ماركو اسينسيو وهازارد بسبب الإصابة، بالإضافة لغياب قائد الملكي سيرجيو راموس بسبب الإيقاف بعد حصوله على البطاقة الصفراء الخامسة له هذا الموسم أمام أتليتك بلباو في المباراة الماضية.