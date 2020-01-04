الامارات | بالصور: محمد صلاح يسجل رقم "كارثي" في الدوري الإنجليزي

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور: محمد صلاح يسجل رقم "كارثي" في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة ذا صن البريطانية عن أن مهاجم ليستر سيتي الإنجليزي، جيمي فاردي هو صاحب أفضل نسبة إيجابية لإحراز الأهداف في الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي، بينما أشارت إلى أن النجم المصري محمد صلاح سجل رقماً كارثياً.



وتصدر فاردي قائمة الأكثر إيجابية على المرمى بنسبة 35% حيث أحرز 17 هدفاً من 49 تسديدة، وجاء لاعب ساوثامبتون داني إنغز في المركز الثاني بنسبة 27% بإحرازه 13 هدفاً من 48 تسديدة، وتبعه الغابوني أوباميانغ في المركز الثالث بنسبة 24% بتسجيله 13 هدفاً من 54 تسديدة.



وجاء السنغالي ساديو ماني في المركز الرابع بنسبة 23% بتسجيله 11 هدف من 47 تسديدة، أما محمد صلاح جاء في المركز 13 بنسبة ضعيفة بلغت 15% بإحرازه 10 أهداف من 65 تسديدة على المرمى. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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