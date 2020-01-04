شكرا لقرائتكم الأهلي يرهن إعارة صلاح ممحسن بإنهاء صفقة النيجيري إيليكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يربط مسئولو النادي الأهلى الموافقة على رحيل صلاح محسن مهاجم الفريق معاراً لأحد الأندية التي طلبت ضمه، بالنجاح في ضم النيجيري ايليكي مهاجم لوزيرن السويسري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وتلقى النادي الأهلي عروضاً من عدده أندية لاستعارة صلاح محسن أبرزها من سموحة وانبي حتى نهاية الموسم، في ظل عدم مشاركته مع الفريق الأحمر بشكل منتظم منذ تولى السويسري رينيه فايلر المسئولية الفنية للفريق ، وعلم "الخليج 365" أن الجلسة الأخيرة للجنة التخطيط بالأهلي شهدت التمسك بصلاح محسن نظراً لوجود حاجة فنية له حيث فضّلت اللجنة بقاء صلاح محسن عن الثنائي وليد أزارو ومروان محسن وأن كانت اللجنة قد أبدت مرونة في إعادة مناقشة ملف إعارة صلاح محسن حال النجاح في تدعيم الهجوم بمهاجم متميز وتلبية طلبات فايلر الفنية بجانب وجود عرض ناسب لصلاح محسن .

على صعيد متصل ، يطير أمير توفيق مدير تعاقدات الأهلي خلال الأيام القادمة، لسويسرا لإنهاء صفقة النيجيري ايليكي لكى يصبح ثاني الصفقات الحمراء بعد كهربا الذي أنضم للفريق الأحمر رسمياً لمدة 4 سنوات ونصف بداية من الشتاء المقبل، حيث يصر رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على التعاقد مع ايليكي، مفضلاً المهاجم النيجيري على كافة المهاجمين المعروضين عليه، رافضاً مقترح لجنة التخطيط بالتعاقد مع مدافع وليس مهاجم في الشتاء، وأرسلت إدارة الأهلي عرضاً لنظيرتها في لوزيرن لشراء إيليكي مقابل 2 مليون دولار، في الوقت الذي يطلب النادي السويسري الحصول على 3 ملايين يورو للاستغناء عن خدمات ايليكي ومن المقرر أن يحسم توفيق خلال رحلة سويسرا هذا الملف خاصة وأن فايلر يرغب في تدعيم الهجوم بأقصى سرعة في ظل التراجع الواضح في مستوى مروان وأزارو.