تقام اليوم، السبت، عدداً من المباريات الهامة في مختلف الدوريات العربية والأوروبية، ضمن منافسات الموسم 2019 - 2020. ونستعرض لكم أبرز تلك المباريات ومواعيدها والقنوات الناقلة لها: الدوري الإسباني فالنسيا – إيبار تقام المباراة في الساعة 2:00 ظهراً بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة beIN SPORT HD 3 خيتافي – ريال مدريد تقام المباراة في الساعة 5:00 مساءً وتذاع على قناة beIN SPORT HD 3 أتلتيكو مدريد – ليفانتي تقام المباراة في الساعة 7:30 مساءً وتذاع على قناة beIN SPORT HD 3 إسبانيول – برشلونة تقام المباراة في الساعة 10:00 مساءً، وتذاع على قناة beIN SPORT HD 3 كأس الاتحاد الإنجليزي فولهام – أستون فيلا تقام المباراة في الساعة 5:00 مساءً وولفرهامبتون – مانشستر يونايتد Advertisements تقام المباراة في الساعة 7:30 مساءً، وتذاع على قناة beIN SPORT HD 2 مانشستر سيتي – بورت فايل تقام المباراة في الساعة 7:30 مساءً، وتذاع على قناة beIN SPORT HD 1 السوبر السعودي النصر – التعاون تقام المباراة في الساعة 7:15 مساءً وتذاع على قناة السعودية الرياضية الدورى التونسي النجم الساحلى – الإفريقي تقام المباراة في الساعة 3:00 مساءً كأس محمد السادس "البطولة العربية" مولودية الجزائر – الرجاء المغربي تقام المباراة في الساعة 9:00 مساءً، وتذاع على قناة أبو ظبى الرياضية كأس خادم الحرمين الشريفين العدالة – الشعلة تقام المباراة في الساعة 2:05 مساءً، وتذاع على قناة السعودية الرياضية

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كانت هذه تفاصيل خبر إسبانيول يستضيف برشلونة والنجم يواجه الإفريقي والسوبر السعودي.. مواجهات نارية في السبت الكروي.. المواعيد والقنوات الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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