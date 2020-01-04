شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..احتفالات لاعبى الطلائع بالفوز على وادى دجلة بثلاثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص لاعبو طلائع الجيش علي التقاط الصور الاحتفالية بعد الفوز علي وادي دجلة وهو الفوز الثاني للفريق هذا الموسم بعد الفوز علي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وحقق فريق طلائع الجيش فوزا كبيرا على وادى دجلة بنتيجة 3 / 1 بالمباراة التى جمعتهما أمس ضمن الجولة الحادية عشر من بطولة الدورى المصرى والتى يستضيفها ملعب ستاد بتروسبورت .

وسجل أحمد كابوريا صانع العاب فريق طلائع الجيش هدف التقدم لفريقه بمرمى وادى دجلة فى الدقيقة 2 من عمر المباراة، عقب توغل رائع من زميله كريم طارق من جهة اليسار ودخول إلى منطقة جزاء دجلة ثم مرر كرة رائعة إلى كابوريا المتمركز وحيدا داخل منطقة جزاء المنافس ليصوب كرة إرتطمت فى العارضة ثم سكنت الشباك، ثم تمكن المهاجم تالا نداى من أحراز الهدف الثانى والثالث لفريق طلائع الجيش خلال الدقائق الاخيرة من عمر اللقاء .

وأهدر محمد هلال صانع العاب فريق وادى دجلة ركلة جزاء بالدقيقة 54 من عمر اللقاء حيث تمكن محمد بسام حارس الطلائع من تصحيح خطأ هدف التعادل.

وبدأ طلائع الجيش المباراة بتشكيل يضم، فى حراسة المرمى : محمد بسام

خط الدفاع : أحمد سامى ، أحمد علاء ، عاصم صلاح ، على الفيل

خط الوسط : فرانك ، مهند لاشين ، كابوريا ، أحمد سمير

خط الهجوم : كريم طارق ، زولا

بينما جاء تشكيل وادى دجلة بقيادة اليونانى تاكيس جونياس كالتالى :

فى حراسة المرمى : محمد عبد المنصف

خط الدفاع : رجب عمران ، خالد رضا ، عبدالرحمن بودى ، أحمد بيكهام

خط الوسط : أحمد سعيد ، محمد هلال ، حسام عرفات ، إبراهيم عايش

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خط الهجوم : عبد الكبير الوادى ، رفيق كابو

وبهذة النتيحة يحتل فريق طلائع الجيش المركز الحادى عشر برصيد 11 نقطة بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى بينما يتوقف رصيد وادى دجلة عند 6 النقطة ويحتل المركز الاخير .



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هدف أحمد كابوريا

هدف رجب عمران

محمد هلال يهدر ركلة جزاء

هدف تلا نداى

هدف تلا نداى الثانى و الثالث لفريق طلائع الجيش