شكرا لقرائتكم خبر عن الاسماعيلى يحذر الجبلاية من عقوبات الانضباط قبل مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر بمجلس إدارة الاسماعيلى أن ناديه يترقب قرارات لجنة الانضباط بعد نهاية الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري للتصعيد الفورى ضد مجلس الجبلاية حال تطبيق عقوبات شديدة ضد لاعبى وجهاز الدراويش بعد الاحداث الاخيرة التى شهدتها مباراة انبى ، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" :"كان هناك انقسام فى مجلس الادارة عقب مواجهة انبى فهناك اصوات دعت للانسحاب من مواجهة بيراميدز رداً على الظلم التحكيمى ولكن صوت العقل تغلب على القرار النهائى لاسيما أننا لازلنا فى الدور الاول للمسابقة والاسماعيلى قادر على تصحيح الاوضاع"

ويبدأ اليوم الجمعة، فريق الإسماعيلى بقيادة أدهم السلحدار الاستعداد لمواجهة بيراميدز المقرر لها الخامسة عصر الثلاثاء المقبل على ستاد الدفاع الجوى بالجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري العام

ويضيف المصدر : " البيان الذى أصدره النادى والاحتجاج الذى أرسل للجبلاية سيكون بمثابة نوبة تحذير فقط من تمادى الظلم ضد النادى الأصفر أما فى حالة اقرار عقوبات مغلظة من لجنة الانضباط سيكون هناك رد فعل قوى من جانب مجلس الدراويش"

وأرسل النادى الإسماعيلى احتجاجاً رسمياً لاتحاد الكرة ضد الحكم سعيد حمزة، الذى أدار مباراته مع إنبى بالجولة الحادية عشرة لمسابقة الدورى العام، والتى انتهت بالتعادل الايجابى 1-1 مساء الأربعاء على استاد الإسماعيلية حيث أحرز عماد حمدى هدف التقدم للدراويش فى الدقيقة 76 من عمر اللقاء، ثم أحرز رامى صبرى هدف التعادل للفريق البترولى من ضربة جزاء سددها بشكل نموذجى فى الدقيقة 88.

وشهدت الدقائق الأخيرة اشتعال المباراة بعد احتساب سعيد حمزة حكم اللقاء ركلة الجزاء لصالح إنبى، وأشهر الحكم البطاقة الحمراء لسعفان الصغير مدرب حراس الدراويش لإعتراضه على احتساب ركلة الجزاء، ورفض مدرب الحراس مغادرة الملعب قبل أن يتدخل الأمن ويصطحبه للخارج، وبعدها طالب الإسماعيلى احتساب ركلة جزاء لصالحهم بداعى ارتطام الكرة فى يد رامى صبرى، ومن بعدها اشتعلت أجواء المباراة واعتراضات بالجملة على الحكم.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الإسماعيلى للنقطة 14 فى المركز الرابع عشر بجدول المسابقة، بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى 2 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 11 أهداف بينما يحتل إنبى المركز الثامن برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 11 مباريات فاز فى 4 مباريات وتعادل فى 3 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبوه 13 هدفًا وتلقت شباكه 14 هدفًا.

وأصدر النادي الاسماعيلي بيانا عبر موقعه الرسمي ضدد حكم مباراة فريقه أمام إنبى فى بطولة الدورى المصرى والتى أنتهت بتعادل الفريقين بهدف لمثله

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وقال البيان: "بادئ ذي بدء يؤكد مجلس إدارة النادى الاسماعيلى دوماً على دعمه وتعاونه لخدمة الكرة المصرية ومساهمته في نجاح مسابقتها المختلفة الا ما حدث اليوم من حكم مباراة الاسماعيلى وانبى اقل ما يقال عليه انه فجر تحكيمى وظلم واضح للنادى الاسماعيلى حيث قام الحكم بإحتساب ضربة جزاء غير صحيحة ضد النادى الاسماعيلى لا أساس لها من الصحة ، وتغاضي عن احتساب ضربتى جزاء صحيحتين لصالح نادي الإسماعيلي بشهادة جميع من تابع اللقاء، وجاءت قرارات الحكم ومعاونيه طوال المباراة متضاربة وعكسية ولم يلتزم الحيادية خلال المباراة مما آثر على نتيجتها، وحيث ان الظلم التحكيمى الذى تعرض له نادى الاسماعيلى اليوم هو استمراراً لمسلسل طويل من الظلم التحكيمى حيث ان النادى الاسماعيلى هو اكثر فريق احتسب عليه ضربات جزاء هذا الموسم.

وأضاف البيان : "وإذ يؤكد مجلس إدارة النادى الاسماعيلى ان ما تعرض اليه فريقه في مباراة اليوم تجاوز كل الحدود واكد بما لا يدع مجال للشك ان الأخطاء التحكيمية التي احتسبت ضد الفريق هى متعمدة وهناك سوء نية واضح للإضرار بالنادى الاسماعيلى ، الامر الذي دعا مجلس إدارة النادي بالتقدم باحتجاج رسمي ضد حكم المباراة ومعاونيه طالب فيه الاتحاد المصرى لكرة القدم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو التحقيق في تلك الوقائع مع اتخاذ قرارات صارمة ضد حكم المباراة ومعاونيه ووقفهم لنهاية الموسم وذلك لمنع وقوع تلك الاخطاء مستقبلاً مع تحري الدقة في اختيار الحكام للمباريات القادمة وذلك لإرساء العدل بين جميع الفرق دون تمييز إرساء لقواعد العدالة والانصاف ومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الفرق المتنافسة بمسابقة الدورى.

وتابع البيان : "وإذ يؤكد مجلس إدارة النادى الاسماعيلى بأنه بصدد اتخاذ إجراءات تصعيديه لحفظ حقوق النادى في حالة عدم الاستجابة للطلبات سالفة البيان بعالية ، وإذ يؤكد مجلس الإدارة انه لم ولن يتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق النادى وعدم تكرار تلك المهزلة".

واختتم البيان : "يؤكد المجلس أنه في حالة انعقاد دائم ومستمر، وأنه سيتابع ويراقب عن كثب رد فعل الاتحاد المصري لكرة القدم حيال الظلم التحكيمى الذى يتعرض له النادى الاسماعيلى والقرارات التي سوف يتخذها الاتحاد المصرى لكرة القدم رداً على الاحتجاج المقدم ضد حكم المباراة ومعاونيه"