الامارات | بالفيديو: سيارة تدهس ملاكم شهير في لندن

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: سيارة تدهس ملاكم شهير في لندن والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض الملاكم البريطاني زاك ماكابي لحادث دهس من سيارة في العاصمة البريطانية لندن، أثناء خروجه من أحد مطاعم البيتزا، حسب ما ذكرت صحيفة ذا صن البريطانية.



وأوضح أن زاك فوجئ باندفاع سيارة مسرعة نحو، أثناء خروجه من أحد المطاعم، قبل أن تصدم سيارة أخرى، التي بدورها دهست الملاكم البريطاني وسط حالة من الفزع، قبل أن يجد نفسه لم يصاب بأي أذى.



وأضافت: زاك اصطدم بالحائط، قبل أن يكمل سيره وهو لا يصدق نجاته من الموت المحقق، حيث أشار متحدث باسم الشرطة في لندن وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات، كاد يسفر عن مقتل الملاكم زاك ماكابي. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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