شكرا لقرائتكم الأهلى يخطط لتسويق صالح جمعة وحسين السيد في الخليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحاول مسئولو الأهلى تسويق ثنائي الفريق صالح جمعة وحسين السيد في الخليج، بعد خروجهما من حسابات فايلر، والذي منح الإدارة الحمراء الضوء الأخضر لتسويقهما سواء من خلال إعارتهما لنهاية الموسم أو بيعهما بشكل نهائي، ورفض الثنائي حسين السيد وصالح جمعة أكثر من عرض محلي خلال الفترة الماضية، خاصة وأن رغبتهما الأولى هي الرحيل للخليج، ولم يحصل الثنائي على فرصة المشاركة مع الاهلي منذ تولي فايلر تدريب الفريق أوائل سبتمبر الماضي، إلا أن المدير الفني أعلن رأيه النهائي بشأنهما وقال أنه ليس بحاجه لجهودهما صراحة.

ورفض صالح جمعة أكثر من عرض محلي تلقاه خلال الفترة الماضية لرغبته في الرحيل لأحدى الأندية الخارجية سواء في الأمارات أو السعودية بعدما بات رحيله عن القلعة الحمراء أمراً محسوماً في ضوء تقرير السويسري رينيه فايلر المدير الفني الذي منح إدارة القلعة الحمراء الضوء الأخضر للاستغناء عن اللاعب لعدم حاجة الفريق له .

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ورغم أن صالح جمعة لم يحصل على فرصة المشاركة مع الاهلي منذ تولي فايلر تدريب الفريق أوائل سبتمبر الماضي إلا أن المدير الفني أعلن رأيه النهائي بشان اللاعب وقال أنه ليس بحاجه لجهوده. وفي هذا الشأن علمت "اليوم السابع" أن صالح جمعة تلقي عدة عروض محلية يأتي في مقدمتها من أنبي والإسماعيلي وغيرهما لكن اللاعب يرغب في الرحيل خارج مصر.

وكشف مصدر مُقرّب من صالح جمعة أن وكيل أعمال الأخير يُجهّز حالياً عروض من الخليج وتحديداً من الإمارات والسعودية للرحيل لأحداها في يناير المقبل على سبيل الإعارة أو البيع النهائي ، وأكد المصدر أن ‘إدارة الاهلي ترغب في إعارة صالح جمعة تمهيداً لعودته مُستقبلاً حال مشاركته مع فريقه الجديد وظهوره معه بشكل جيد.