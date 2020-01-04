شكرا لقرائتكم الزمالك يتراجع عن إعارة محمد عواد في يناير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تراجع مسئولو نادي الزمالك عن فكرة إعارة محمد عواد حارس مرمي الفريق في يناير الجاري ، رغم أن إقتراحاً قوياً كان قد تم طرحه خلال الفترة الماضية بإعارة الحارس في ظل تألق محمد أبو جبل وعودة جنش من الإصابة وتألق محمد صبحي مع المنتخب الاوليمبي ، وجاء سبب تراجع الزمالك عن فكرة اعارة محمد عواد في يناير لان القائمة الافريقية يتواجد بها الحراس الثلاثة عواد وأبو جبل وصبحي، ولن يتمكن الزمالك من قيد جنش في قائمته الافريقية حتي نهاية دوري ابطال افريقيا الموسم الحالي حتي لا يكمل الفريق مباريات دوري ابطال افريقيا بحارسين فقط لذا إستقر الأمر داخل القلعة البيضاء على عدم إعارة عواد رغم وصول عروض شفهية من أندية محلية وخارجية أبدت رغبتها في ضم حارس الزمالك الذى سبق له خوض تجربة إحترف خارجي بنادي الوحدة السعودي.

من ناحية اخري، كشف مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أن الزمالك لم يرسل أى خطابات رسمية تفيد برغبته فى استقدام حكام أجانب لمبارياته المقبلة فى الدورى المصرى، بداية من مباراة طنطا المقرر لها الأحد المقبل ضمن منافسات الأسبوع الـ12 من عمر الدورى الممتاز.

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كان مجلس إدارة الزمالك ، طالب اللجنه الخماسية المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بإستقدام حكام أجانب لباقي المباريات المحلية المتبقية للفريق في بطولة الدوري رافضا التعاون مع لجنة الحكام التى يرأسها جمال الغندور بعد الظلم الفادح الذي تعرض له الفريق الأول لكرة القدم في مبارياته وآخرها أسوان والاختيارات السيئة للجنة للحكام التي تكن العداء لنادي الزمالك وتجامل المنافس وتتعمد عدم احتساب أهداف صحيحة وركلات جزاء صحيحة أيضاً للفريق بينما تحتسب أهداف وركلات جزاء غير صحيحة للمنافس وذلك بسبب تقديم رئيس نادي الزمالك بلاغ للنيابة العامة ضد رئيس اللجنة جمال الغندور بعد إرسال الاخير رسائل سب وقذف في حق رئيس النادي المستشار مرتضى منصور.