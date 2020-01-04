شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يطلب إستضافة تصفيات إفريقيا للناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه سيتم التقدم بطلب لإستضافة تصفيات أمم أفريقيا للناشئين مواليد 2001 ، بالقاهرة ، بعد تغيير الاتحاد الأفريقي – كاف – نظام التصفيات، حيت تقرر إقامة تصفيات للمناطق وستتواجد مصر مع دول شمال أفريقيا و هي المغرب و ليبيا و الجزائر و تونس يتأهل منهم منتخبين لأمم أفريقيا بموريتانيا 2021 بدلاً من النظام القديم و هو إجراء قرعة ولعب مواجهات ذهاباً و إيابا ، مؤكدا أن الكاف قام بتقسيم المناطق لـ6 ، يصعد من كل منطقة فريقين ليصبح عدد المتأهلين لأمم أفريقيا 12 فريقا.

تابع جمال محمد على أن الدولة المستضيفة للتصفيات لن تتحمل أي تكاليف مالية بإستثناء تذاكر السفر أما باقي التكاليف فسيتحمل اتحاد شمال أفريقيا تكاليفها بدعم من الاتحاد الأفريقي.

فيما أكد عادل محفوظ، مدير المنتخب، أنه سيتم إقامة تصفيات مجمعة لدول شمال أفريقيا، وتجمع مصر والجزائر والمغرب وتونس وليبيا بالإضافة إلى موريتانيا، على أن يتأهل المنتخب صاحب المركز الأول إلى بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها موريتانيا فى 2021.

Advertisements

وأضاف عادل محفوظ أن نظام التصفيات سيقام بنظام الدورة المجمعة على أن يتأهل صاحب المركز الأول فقط إلى بطولة أمم أفريقيا.

واستقر الجهاز الفنى لمنتخب الشباب مواليد 2001 بقيادة ربيع ياسين، على ضم 5 محترفين بشكل نهائى لضمهم لصفوف الفراعنة فى الفترة المقبلة بعد سلسلة من الاختبارات لعدد كبير من المحترفين.

واللاعبون الخمسة هم أحمد السيد عبد العظيم "عظيمة" لاعب خورفكان الاماراتى، وصلاح الدين رضا وريتشارد رضا لاعبا أودينيزى الايطالى، أحمد عصام لاعب النصر الاماراتى ، ومحمد سامى المحترف فى تركيا.