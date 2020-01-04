شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لطنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الزمالك معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمباراة طنطا المقرر لها غدا ضمن مباريات الجولة الـ 12 للدوري، حيث سيختار المدير الفني الفرنسي كارتيرون 21 لاعبا عقب مران اليوم ويغيب عن الفريق كل من طارق حامد وفرجاني ساسي للايقاف وحازم امام وعبد الله الجمعة للإصابة، فيما سيعود محمد عبد الغني للقائمة عقب انتهاء إيقافه والذي تسبب في غيابه عن مباراة اسوان..في نفس السياق يدرس كارتيرون الاستمرار في الدفع باحمد عيد ناشئ الفريق في مركز الظهير الأيمن ، بعد تألقه في مباراة أسوان، علي ان يعود محمد عبد الغني لمركز المساك علي حساب محمود الونش بعد الأخطاء التي وقع فيها الأخير في مباراة أسوان.

من ناحية أخرى، يخوض محمد أبو جبل حارس مرمي الفريق تدريبات إضافية يومية داخل النادي لرفع معدل اللياقة البدنية، وللحفاظ علي مستواه الذي ظهر عليه في المباريات الأخيرة والتمسك بفرصة مشاركته أساسيا في ظل اقتناع الفرنسي كارتيرون بمستواه مقارنة بمحمد عواد الذي كان الحارس الأساسي للفريق منذ بداية الدوري الا ان كارتيرون فضل ابعاد الأخير عن المباريات بعد الأخطاء التي تسببت في هزيمة الزمالك في 3 مباريات امام انبي وطلائع الجيش بالدوري ومازيمبي الكونغولي في الجولة الاولي لدوري ابطال افريقيا.

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في سياق مختلف، عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك جلسة مع لاعبيه عقب انتهاء مباراة اسوان امس الأول في الجولة الحادية عشر من الدوري، طالبهم خلالها بضرورة اغلاق صفحة مبارة ا أسوان والتركيز في مواجهة طنطا المقرر لها غدا ضمن مباريات الجولة الـ 12 التى فاز فيها الأأبيض بثنائية نظيفة ، مؤكدا للاعبيه ان مباراة طنطا ستدفع الفريق نحو أحد المراكز الثلاثة الاولي في الدوري، وقال كارتيرون للاعبيه ان مباراة اسوان كانت الأفضل لبعض اللاعبين، ولكنه يشعر بالغضب بسبب الإنذارات التي حصل عليها طارق حامد وفرجاني ساسي مما تسبب في غيابهما عن مباراة الغد وهو ما وضع الفريق في ازمة بالنسبة لخط الوسط، فيما لم يتعافي الفريق حتي الان من ازمة الجبهة اليمني.