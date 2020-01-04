بالمواعيد والقنوات.. تعرف على أبرز مباريات السبت الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة عددًا من المباريات القوية وتحديدًا في مسابقتي كأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الإسباني.

أبرز مباريات السبت عندما يستضيف مانشستر سيتي منافسه بورت فايل، في المقابل يلعب وولفرهامبتون أمام مانشستر يونايتد.

وفي الدوري الإسباني، يخرج ريال مدريد لملاقاة خيتافي ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر في جولة ستشهد مواجهة بين إسبانيول وبرشلونة.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز مباريات السبت بالمواعيد والقنوات الناقلة:

- كأس الاتحاد الإنجليزي:

روكدال × نيوكاسل .. الموعد 2:31 عصرًا.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2.

فولهام × أستون فيلا .. الموعد 5:1 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2.

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مانشستر سيتي × بورت فايل .. الموعد 7:31 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 1.

وولفرهامبتون × مانشستر يونايتد .. الموعد 7:31 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2.

- الدوري الإسباني:

فالنسيا × إيبار .. الموعد 2 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 3.

خيتافي × ريال مدريد .. الموعد 5 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 3.

أتلتيكو مدريد × ليفانتي .. الموعد 7:30 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 3.

إسبانيول × برشلونة .. الموعد 10 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 3.