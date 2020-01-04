غدًا.. منتخب اليد يواجه السويد وديًا استعدادًا لأمم إفريقيا

يخوض منتخب مصر الوطني الأول لكرة اليد غدا الأحد مباراة ودية مع منتخب السويد استعداداً لبطولة كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو والتي تستضيفها تونس في الفترة من16 الي 27 يناير الجاري .
وكانت بعثة منتخب مصر الوطني الأول لكرة اليد قدغادرت في ساعة مبكرة من صباح الجمعة،من صربيا متوجهة إلي السويد للدخول في معسكر مغلق لمدة أسبوع قبل السفر الى تونس استعدادا للبطولة.
ويلعب منتخب مصر الوطني الأول لكرة اليد في البطولة الافريقية ضمن المجموعة الأولى، والتي تضم منتخبات كينيا وغينيا والكونغو الديمقراطية.
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