جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 4-1-2020 والقنوات الناقلة

المباراة ???? المواعيد ⏰ + القنوات ???? المناسبة ???? فالنسيا – إيبار الساعة 12:00 بتوقيت جرينيتش، 14:00 بتوقيت مصر، 15:00 بتوقيت السعودية. قناة بي إن سبورتس 3 + ديجي سبورت 1 رومانيا الدوري الإسباني ، الجولة 19 خيتافي – ريال مدريد 15:00 جرينيتش، 17:00 مصر، 18:00 السعودية. قناة بي إن سبورتس 3 + سبورت كلوب 1 سلوفينيا الدوري الإسباني ، الجولة 19 أتلتيكو مدريد – ليفانتي 17:30 جرينيتش، 21:30 مصر، 22:30 السعودية. قناة بي إن سبورتس 3 + ماتش فوتبول 1 + سبورت كلوب 2 كرواتيا الدوري الإسباني ، الجولة 19 إسبانيول – برشلونة 20:00 جرينيتش، 22:00 مصر، 23:00 السعودية. قناة بي إن سبورتس 3 + سبورت كلوب 1 صربيا. الدوري الإسباني ، الجولة 19 فيتوريا جيماريش – بنفيكا 20:30 جرينيتش، 22:30 مصر، 23:30 السعودية. قناة سبورت تي في 1 + آر تي بي أفريقيا – لووك تي في. الدوري البرتغالي الممتاز ، الجولة 15 لوجو – ألميريا 17:00 جرينيتش، 19:00 مصر، 20:00 السعودية. قناة Movistar LaLiga 1 الدوري الإسباني الدرجة الثانية (سيجوندا) ، الجولة 22 آريس سالونيكا – باوك سالونيكا 17:30 جرينيتش، 19:30 مصر، 20:30 السعودية. الدوري اليوناني، الجولة 17 النصر – التعاون 17:15 جرينيتش، 19:15 مصر، 20:15 السعودية. القناة الرياضية السعودية 1 بتعليق فارس عوض + القناة الرياضية الثالثة بتعليق سمير المعيرفي. كأس السوبر السعودي 2019 ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة). مولودية الجزائر – الرجاء البيضاوي 19:00 جرينيتش، 21:00 مصر، 22:00 السعودية. قناة أبو ظبي الرياضية 1 البطولة العربية للأندية (كأس محمد السادس للأندية الأبطال)، ذهاب دور الـ 8 النجم الساحلي – النادي الأفريقي 13:00 جرينيتش، 15:00 مصر، 16:00 السعودية. قناة الكأس القطرية الثانية + القناة التونسية الأولى. الدوري التونسي للمحترفين ، الجولة 13 الخور – السيلية 13:10 جرينيتش، 15:10 مصر، 16:10 السعودية. قناة الكأس القطرية الأولى الدوري القطري للمحترفين، الجولة 12 الدحيل – قطر 15:20 جرينيتش، 17:20 مصر، 18:20 السعودية. قناة بي إن سبورتس المفتوحة + قناة الكأس القطرية الأولى. الدوري القطري للمحترفين، الجولة 12 بهلاء – النهضة 12:55 جرينيتش، 14:55 مصر، 15:55 السعودية. الدوري العماني عمانتل، الجولة 14 مرباط – الرستاق 13:20 جرينيتش، 15:20 مصر، 16:20 السعودية. قناة عمان سبورتس الدوري العماني عمانتل، الجولة 14 صحم – مسقط 15:00 جرينيتش، 17:00 مصر، 18:00 السعودية قناة عمان سبورتس الدوري العماني عمانتل، الجولة 14 المريخ – بتروجيت 12:30 جرينيتش، 14:30 مصر، 15:30 السعودية. الدوري المصري الدرجة الثانية (المظاليم)، الجولة 11 (المجموعة B). منتخب السويس – القناة 12:30 جرينيتش، 14:30 مصر، 15:30 السعودية. الدوري المصري الدرجة الثانية (المظاليم)، الجولة 11 (المجموعة B). كوكا كولا – الترسانة 12:30 جرينيتش، 14:30 مصر، 15:30 السعودية. الدوري المصري الدرجة الثانية (المظاليم)، الجولة 11 (المجموعة B). آفيرون بايوناي إف سي – نانت 12:00 جرينيتش، 14:00 مصر، 15:00 السعودية. 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