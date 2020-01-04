كريستيان إريكسن يختار واجهته الجديدة بعد اعتراف مورينيو

أوصى المدير الفني لنادي الإنتر “أنطونيو كونتي” بأهمية التعاقد مع صانع الألعاب الدنماركي “كريستيان إريكسن” بعد ما خسر سباق التعاقد مع لاعب اتالانتا “ديان كولوسيفسكي” المنضم حديثاً لفريق “يوفنتوس” بحوالي 35 مليون يورو قبل أن يعود لفريقه بارما بنظام الإعارة لنهاية الموسم.

ويدخل فريق الأفاعي في منافسة شرسه مع الثلاثي “ماشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وريال مدريد” من أجل الظفر بتوقيع لاعب توتنهام هوتسبير الذي يسعى للرحيل عن شمال لندن منذ الميركاتو الصيفي الماضي.

وسيضطر توتنهام للتخلي عن إريكسن في الميركاتو الشتوي الحالي مقابل 20 مليون يورو فقط، بسبب قرب إنتهاء عقده مع نهاية الموسم الحالي.

واعترف مدرب ديوك شمال لندن “جوزريه مورينيو” خلال المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة الفريق في الدور الربع من كأس الاتحاد الإنجليزي أمام ميدلسبره بإن اللاعب توصل لاتفاق حقيقي مع إحدى الفرق الراغبة في ضمه هذا الشهر.

وادعى موقع (كالتشيو ميركاتو) أن الفريق الذي اتفق معه إريكسن هو الإنتر الإيطالي، نظرًا لحرص مدربه أنطونيو كونتي على اتمام هذه الصفقة من أجل استكمال المنافسة على لقب الدوري الايطالي أمام يوفنتوس المدجج بالنجوم.