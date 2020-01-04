ارسنال يقتحم سباق التعاقد مع مدافع يوفنتوس المطلوب في ليستر سيتي

يخطط نادي ارسنال للتعاقد مع مدافع جديد خلال الميركاتو الشتوي 2020 بهدف تعويض الغياب الطويل للاعب الانجليزي “كالوم تشامبريس” بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي الاسبوع الماضي.

وانضم ارسنال لسباق التعاقد مع مدافع يوفنتوس “دانيلي روجاني” المطلوب بقوة من وصيف البريمرليج حالياً “ليستر سيتي”.

صاحب الـ 25 عاما ارتبط بالانتقال الى ارسنال في الميركاتو الصيفي 2019 ، الا ان ارسنال صرف النظر عن ضمه في اليوم الاخير من الانتقالات الصيفية من أجل التعاقد مع البرازيلي ديفيد لويز من تشيلسي نظير 8 مليون جنيه إسترليني.

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وأكد موقع (كالتشيو ميركاتو) تصدر ليستر سيتي للمشهد في هذه الصفقة ،حيث قدم 21 مليون جنيه إسترليني للتوقيع مع روجاني هذا الشتاء ،لكن ادارة يوفنتوس تغالي في مطالبها المادية ،وتطلب الحصول على مبلغ 34 مليون استرليني.

ولم يجد روجاني مكاناً لنفسه في التشكيل الاساسي للسيدة العجوز تحت قيادة المدير الفني ماورتيسو ساري الذي يفضل الاعتماد علي ماتياس دي ليخت وميريح ديميريل في منطقة قلب الدفاع ،جنباً الى جنب بونوتشي وكيليني.

وإذا ما فشلت محاولات ارسنال للتعاقد مع روجاني بمبلغ أقل من المبلغ المطلوب من إدارة يوفنتوس، قد يتجه الى التعاقد مع نجم دفاع لايبزيج “دايلو ابميكانو”.