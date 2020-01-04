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رياضة | برشلونة يعود من جديد للمفاوضات مع صفقة القرن

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يعود من جديد للمفاوضات مع صفقة القرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

السبت 04/يناير/2020 - 05:36 ص

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بوابة الخليج 365

علاء خليف

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فجرت تقارير صحفية فرنسية عن سر توتر علاقة البرازيلي دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان مع النادي الفرنسي، خلال الفترة الماضية، وإعلان رغبته في الرحيل عن قلعة الأمراء والعودة لناديه السابق برشلونة الإسباني.

وأكدت صحيفة "ليكيب الفرنسية أن هزيمة باريس س

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ان جيرمان أمام مانشستر يونايتد 3 / 1 في الموسم الماضي، كانت سببا رئيسيا في تغيير النجم الفرنسي خططه مع النادي الباريسي، وتفكيره في مغادرة النادي والعودة لناديه السابق برشلونة الإسباني.

وأشارت الصحيفة أن نيمار اعترف للمقربين منه في باريس سان جيرمان عقب مباراة اليونايتد أنه لن يستطيع التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا رفقة الفريق الباريسي وكذلك الكرة الذهبية، وأبلغهم برغبته في مغادرة النادي.

ودخل نادي برشلونة الاسباني في مفاوضات مكثفة مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية للحصول على خدمات البرازيلي نيمار، وقدم النادي الكتالوني العديد من المقترحات لاستعادة خدمات لاعبه السابق، ولكن وضعت إدارة باريس العوائق أمام البرسا مما أدي لفشل حسم الصفقة.

وأكد جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة أن ناديه لن يدخل في مفاوضات جديدة لضم اللاعب في الميركاتو الشتوي، وقد يحاول التعاقد معه في الصيف المقبل حال كان الفريق في حاجة لجهوده.

وانتقل البرازيلي "نيمار" لصفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي خلال عام 2017 في صفقة قياسية كلفت خزينة النادي الباريسي 225 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع برشلونة.

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