رياضة | غموض موقف نجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غموض موقف نجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اثار التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك جدلا واسعا بشأن إمكانية رحيله عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، والانتقال للدوري السعودي، بعد أزمة عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة لدي النادي، خاصة بعد تلقيه عدة عروض خلال الفترة الماضية.

فرج اني يطير إلي تونس بشكل مفاجئ: وشهدت الساعات الماضية مغادرة فرجاني ساسي مصر وتوجه إلي تونس عقب مباراة فريق أمام أسوان أمس، وأكد مسئولي القلعة البيضاء أن اللاعب حصل على إذن لقضاء أجازة قصيرة لمدة 48 ساعة على أن يعود بعدها للإنتظام في تدريبات الفريق، خاصة وأنه سيغيب عن لقاء طنطا القادم للإيقاف.

نجم تونس يتبرأ من هويته الزملكاوية: Advertisements وقام "ساسي" بحذف كونه لاعبًا زملكاويًا من على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، كما قام بمتابعة الحساب الرسمي لنادي أهلي جدة السعودي على "تويتر"، مما يشير إلي إمكانية رحيله عن الزمالك خلال الفترة الحالية والانتقال للدوري السعودي كما تردد.



صراع سعودي لضم نجم الزمالك: وذكرت تقارير صحفية أن ناديي أهلي جدة والشباب يتنافسات للفوز بخدمات فرجاني ساسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأشارت التقارير لوجود مفاوضات من النادي الأهلي مع فرجاني لضمه في الشتاء بناءا على رغبة مدرب الزمالك السابق السويسري كريستيان جروس المدير الفني الحالي لفريق أهلي جدة.