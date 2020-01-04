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رياضة | تشكيل ميلان المتوقع بعد عودة إبراهيموفيتش

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل ميلان المتوقع بعد عودة إبراهيموفيتش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

السبت 04/يناير/2020 - 04:56 ص

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بوابة الخليج 365

محمد الصو

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أعلن نادي إي إس ميلان الإيطالي، عن الحصول على توقيع اللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لمدة 6 أشهر في صفقة إنتقال حر بعدما أنهى مشواره مع لوس أنجلوس الأمريكي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأعرب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم الفريق الأول 

لكرة القدم بنادي إي إس ميلان الإيطالي، عن سعادته البالغة بالعودة لتمثيل فريقه السابق مرة أخرى.

وأكد إبراهيموفيتش، أن عودته إلى ميلان ستكون حتى نهاية الموسم، إذا استطاع أن يقدم لهم شئ جيد والمساعدة على النهوض بهم بالتأكيد سيستمر، ولكن إذا لم يقدر أن يكون ذلك اللاعب القوي سيغادر من أجل استقدام لاعبين آخرين، وأنه يريد إثبات نفسه مجددًا.

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وتعاقد ميلان مع زلاتان لمدة 6 أشهر مع وجود بند أحقية التجديد لموسم إضافي في نهاية الموسم الحالي.

وتأتي التشكيلة المتوقعة لميلان بعد ضم إبراهيموفيتش كالآتي :-

حراسة المرمى : دوناروما.

خط الدفاع : أندريا كونتي - موساشيو - رومانيولي - ثيو هيرنانديز.

خط الوسط : إسماعيل بن ناصر - بونافينتورا - كيسي.

في خط الهجوم : إبراهيموفيتش - سوسو - هاكان.

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