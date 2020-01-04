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رياضة | تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة خيتافي

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل المتوقع لمواجهة خيتافي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

السبت 04/يناير/2020 - 04:48 ص

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بوابة الخليج 365

محمد الصو

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يفتتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني، أولى مبارياته بالعام الجديد عندما يحل ضيفًا على خيتافي، بالليجا.

ويحل الميرنجي ضيفًا على خيتافي، مساء اليوم السبت على ملعب ألفونسو بيريز ضمن منافسات ا

لجولة التاسعة عشر من .

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 37 نقطة بفارق نقطتين عن صاحب الصدارة برصيد 39 نقطة، فيما يحتل خيتافي المركز السادس برصيد 30 نقطة.

وتُقام مباراة ريال مدريد ضد خيتافي، اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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ويغيب عن ريال مدريد في تلك المباراة، البلجيكي إيدين هازارد وماركوس أسينسو، بسبب الإصابة التي تعرضوا لها قبل نهاية العام الماضي وعدم جاهزيتهما بالشكل التام.

واستقر زين الدين زيدان المدير الفني، على تشكيل الفريق في تلك المباراة والذي من المتوقع أن يكون كالآتي:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال – فاران – ناتشو ميندي – كاسيميرو.

خط الوسط: فالفيردي – كروس – رودريجو – مودريتش.

خط الهجوم: إيسكو– بنزيما.

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