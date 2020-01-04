رياضة | تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة خيتافي

وتُقام مباراة ريال مدريد ضد خيتافي، اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ويغيب عن ريال مدريد في تلك المباراة، البلجيكي إيدين هازارد وماركوس أسينسو، بسبب الإصابة التي تعرضوا لها قبل نهاية العام الماضي وعدم جاهزيتهما بالشكل التام.

واستقر زين الدين زيدان المدير الفني، على تشكيل الفريق في تلك المباراة والذي من المتوقع أن يكون كالآتي: