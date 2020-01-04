عدن - ياسمين عبد الله التهامي - النجم الساحلي التونسي يعلن انتهاء إيقاف سليماني كوليبالي

السبت 4 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلن نادى النجم الساحلى التونسى، الجمعة، أن الإيفوارى سليمانى كوليبالى أصبح مؤهلا للمشاركة مع الفريق وهو ما يعنى انتهاء الأزمة مع النادي الأهلي التى تعرض على إثرها اللاعب للإيقاف.



وقال النادى التونسى عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "رسمي لاعبنا سليمان كوليبالي مؤهلا لخوض المباريات مع النجم الرياضي الساحلي."

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وكان كوليبالي قدر رحل عن الأهلي فى مايو 2017 دون علم النادى، ليقرر الأهلي تصعيد الأزمة للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" والحصول على حكم بتغريم كوليبالي لكن اللاعب لم يلتزم بتسديد الغرامة طوال الفترة الماضية قبل أن يتدخل نادى النجم الساحلي التونسي لإنهاء الأزمة بعدما تعاقد مع اللاعب الإيفوارى قبل عدة أشهر فى صفقة انتقال حر.

ويحق للأهلي الحصول على مليون و436 ألف دولار بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد هروب اللاعب الإيفوارى وعدم التزامه بعقده، ولم يسدد النجم القسط المستحق من الجدولة المتفق عليها لتسديد الغرامة المالية المفروضة على الإيفوارى كوليبالى على الرغم من توقيع عقد ثلاثي بين الأهلي والنجم الساحلي وكوليبالي يقضي بتحمّل جوهرة الساحل الغرامة المُستحقة على اللاعب.

ويستعد النجم الساحلي لمواجهة الأفريقي غدا في قمة مباريات الجولة 13 من الدوري التونسي.