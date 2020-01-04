شكرا لقرائتكم حرس الحدود يستعد لمواجهة طلائع الجيش بتجربة ودية مع السكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود فريق حرس الحدود بقيادة طارق العشرى الى التدريبات اليوم السبت عقب الراحة التى منحها للاعبين لمدة 24 ساعة أستعدادا لمباراة طلائع الجيش فى بطولة الدورى المصرى وذلك لتجنب الارهاق .

يخوض حرس الحدود مباراة ودية أمام السكة الحديد غدا الاحد ضمن استعدادات الفريق لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى و أعطاء الفرصة لمجموعة اللاعبين التى لم تشارك فى مباراة بيراميدز للوقوف على المستوى البدنى والفنى لهم .

ورفع حرس الحدود رصيده الى النقطة 14 بعد أن لعب 11 مباريات فاز فى 3 مباريات وتعادل فى 5 مواجهات وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 8 اهداف وتلقت شباكه 8 اهداف فيما تجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 16 بعد أن لعب 11 مباريات فاز فى أربعة لقاءات وتعادل فى مثلهم وخسر 3 مباريات، وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً .

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ويلاقى حرس الحدود نظيره طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة الدورى المصرى و المقرر لها يوم الاربعاء القادم الموافق 8 من الشهر القادم والتى يستضيفها ملعب جهاز الرياضة العسكري .

يسعى طارق العشرى المدير الفنى لفريق حرس الحدود لتدعيم الفريق خلال الانتقالات الشتوية القادمة بثلاث مراكز حيث يرغب فى التعاقد مع مهاجم و صانع العاب و لاعب خط وسط .