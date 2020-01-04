شكرا لقرائتكم التنزانى حميدو ماو ينجو من مقصلة رحيل الأجانب في إنبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس الجهاز الفنى لفريق إنبى، بقيادة حلمى طولان، الاستغناء عن اللاعبين الأجانب المتواجدين بالفريق باستثناء التنزانى حميد ماو، لاعب وسط البترولى، خاصة أن الرؤية الفنية لحلمى طولان تكمن فى أن ضم أجانب جدد فى الفترة الحالية بجانب ماو ستكون أفضل تدعيم للفريق بدلاً من اللاعبين المتواجدين معه حاليا ولا يستطيع الاستفادة من خدماتهم بأفضل صورة.

طولان سيقوم باختبار عدد من اللاعبين الأفارقة خلال الأسبوع الجارى، لتحديد هوية المقرر ضمهم بشكل نهائى للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعدما اتخذ قرارا باستمرار جميع اللاعبين المحلين وعدم التفريط فى خدمات أى لاعب منهم، والتفكير فقط فى مسألة رحيل اللاعبين الأجانب باستثناء اللاعب التنزانى، الذى أبدى طولان ثقته فى قدرته والاستفادة من جهوده بأفضل صورة.

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ودعم انبى صفوفه بالحصول على توقيع أحمد علي مهاجم بيراميدز علي عقود انضمامه للنادي، علي سبيل الاعارة لمدة ستة أشهر خلال الساعات القليلة الأخيرة وتحرك مسؤولي النادي البترولي لانهاء الصفقة مع ناديه خلال الساعات الجارية حيث يتبقي بعض الرتوش الأخيرة من أجل اعلان النادي البترولي بصورة رسمية عن الصفقة بعد الحصول علي توقيع اللاعب والاتفاق مع ناديه حول ضمه ولكن يتبقي بعض الرتوش لانهاءها والاعلان عنها بصورة رسمية ، حيث كان اللاعب خرج من حسابات الجهاز الفني لبيراميدز في الفترة الماضية ووافق على الانتقال للنادي البترولي.