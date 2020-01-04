حرس الحدود يعود للتدريبات استعدادا لمباراة طلائع الجيش

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود فريق حرس الحدود بقيادة طارق العشرى الى التدريبات اليوم السبت عقب الراحة التى منحها للاعبين لمدة 24 ساعة أستعدادا لمباراة طلائع الجيش فى بطولة الدورى المصرى وذلك لتجنب الارهاق .

يخوض حرس الحدود مباراة ودية أمام السكة الحديد غدا الاحد ضمن استعدادات الفريق لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى و أعطاء الفرصة لمجموعة اللاعبين التى لم تشارك فى مباراة بيراميدز للوقوف على المستوى البدنى والفنى لهم .

ورفع حرس الحدود رصيده الى النقطة 14 بعد أن لعب 11 مباريات فاز فى 3 مباريات وتعادل فى 5 مواجهات وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 8 اهداف وتلقت شباكه 8 اهداف فيما تجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 16 بعد أن لعب 11 مباريات فاز فى أربعة لقاءات وتعادل فى مثلهم وخسر 3 مباريات، وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً .

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ويلاقى حرس الحدود نظيره طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة الدورى المصرى و المقرر لها يوم الاربعاء القادم الموافق 8 من الشهر القادم والتى يستضيفها ملعب جهاز الرياضة العسكري .

يسعى طارق العشرى المدير الفنى لفريق حرس الحدود لتدعيم الفريق خلال الانتقالات الشتوية القادمة بثلاث مراكز حيث يرغب فى التعاقد مع مهاجم و صانع العاب و لاعب خط وسط .