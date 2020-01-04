عدن - ياسمين عبد الله التهامي - توتنهام يعلن إصابة هاري كين بتمزق فى أوتار الركبة

السبت 4 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزى، الجمعة، أن النجم هاري كين قد تعرض للإصابة بتمزق في أوتار الركبة اليسرى خلال المباراة التي خسرها السبيرز أمام ساوثهامبتون بهدف دون رد، في الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي، حينما سجل هدفًا بعدما تلقى كرة طولية لكن الهدف أيضًا ألغي بداعي التسلل.



ولم يحدد النادي فترة غياب هاري كين في البيان الذى نشره اليوم على موقعه الرسمي على الإنترنت، لكن بعض وسائل الإعلام الإنجليزية قدرت الموقف بأنه سيحرم توتنهام من المهاجم الدولي في 6 مباريات أمام كل من ليفربول، واتفورد، مانشستر سيتى، أستون فيلا ، نوريوتش سيتى، وتشيلسى.

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وأحرز هارى كين 11 هدفا هذا الموسم فى البريميرليج يحتل بها المركز السادس فى قائمة الهدافين التى يحتلها جيمى فاردى مهاجم ليستر سيتى برصيد 17 هدفا.

وقال جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام في وقت سابق بمؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة، عن إصابة كين: "إذا سألتني فقط شعوري أو خبر جيد أو خبر سيئ، فأنا أعتقد أنه سيكون خبرا سيئا لأن اللاعب شعر بشىء مروع في المباراة وترك على إثرها اللقاء، فهو لم يفكر مرتين، ولم يأخذ منه ثانيتين ليدرك خطورة الموقف ويطلب الاستبدال".

من ناحية أخرى يلقى هارى كين مهاجم فريق توتنهام معاملة خاصة من البرتغالى جوزيه مورينيو المدير الفنى للسيبرز، ويعد الأخير من أشد المعجبين بالمهاجم الدولى الإنجليزى لقدراته التهديفية، ودوره الفعال داخل النادى اللندنى، ووفقاً لما نشرته صحيفة "ديلى ستار" الإنجليزية، وأنه فور وصول مورينيو لتولى قيادة تدريب النادى خلفاً للأرجنتينى ماوريسيو بوتشيتينو بعث برسالة إلى كين قال فيها "أفضل مهاجم فى أوروبا"، مؤكداً أنهم سيفوزان بالبطولات سوياً، لينجح فى تغيير مسار اللاعب من الرحيل إلى البقاء واستكمال مشواره مع توتنهام.

وقال هارى كين عن مدربه الجديد عقب تعيينه: "مورينيو لديه أسلوبه الخاص، وطريقته الخاصة فى القيام بالأشياء. بالنسبة لي، إننى أتعلق بتعلم هذه الطريقة".

وأضاف مهاجم توتنهام: "من الواضح أن مسيرتى كانت فقط مع مدرب واحد، لذلك من الجيد بالنسبة لى تجربة أشياء جديدة، انظر كيف يعمل مختلف المدربين، مورينيو هو واحد من أفضل المدربين فى رياضتنا، لذلك لا يمكننى التعلم إلا منه".