شكرا لقرائتكم اليوم.. 6 مواجهات قوية فى صراع القسم الثانى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تختتم اليوم ، السبت ، مباريات الدور الأول للقسم الثانى بست مواجهات غاية فى القوة والندية بالمجموعة الثانية بعد وصول المسابقة لمرحلة الجد وأصبح لكل نقطة حسابها سواء فى القمة أو القاع فبالرغم من تصدر سيراميكا كليوباترا لقمة المجموعة برصيد 24 نقطة وبفارق ست نقاط عن القناة أقرب المنافسين إلا أن الجهاز الفنى للفريق بقيادة هيثم شعبان يخشى مفاجأت جمهورية شبين عندما يحل ضيفا ثقيلا عليهم بالمنوفية خاصة وأن أبناء شبين لديهم الطموح والرغبة على إحداث المفاجأة وتحقيق الفوز على أبناء سيراميكا لإيقاف تقدمهم نحو صدارة المجموعة ، وفى لقاء لا يقل عن سابقه يستقبل منتخب السويس صاحب المركز الثالث برصيد 16 نقطة نظيره القناة الذى يحتل الوصافة برصيد 18 نقطة فى مواجهة قوية بين الفريقين خاصة وأن مبارياتهم دائما ما تحفل بالإثارة والندية بالإضافة إلى أن تلك المباراة تحدد منافسة أحدهما على الصعود بجانب سيراميكا ، كما يخرج الترسانة بقيادة محمد صلاح لمواجهة كوكاكولا على ستاد الكلية الحربية فى مواجهة صعبة للطرفين يسعى فيها الطرفان إلى حصد الثلاث نقاط للتقدم خطوة فى جدول الترتيب خاصة الشواكيش الذة يحتلون المركز العاشر برصيد 9 نقاط ويسعون إلى الوصول للنقطة 12 قبل نهاية الدور .

فى الوقت نفسه يستضيف المريخ المترنح صاحب الـ6 نقاط نظيره بتروجت المنتشى بفوزه الأخير على النجوم بهدفين مقابل للاشئ ووصوله للنقطة الـ12 بينما يحاول أبناء بورسعيد الهروب من مؤخرة الجدول وتحقيق الفوز الثانى بالمسابقة ، كما يستضيف النجوم فى المباراة الأولى لأحمد عيد عبد الملك فريق الزرقا الذى يقوده عبد اللطيف الدومانى فى لقاء تعديل المسار للفريقين فالنجوم خسرت أخر مباراتين أمام سيراميكا وبتروجت وهو ما جمد رصيد عند 11 نقطة فى المركز التاسع ، بينما نجح الزرقا فى تحقيق تعادلين مع الدومانى فى اللقاءين الأخيرين أمام كوكاكولا والسويس ، وفى لقاء منطقة الوسط يستضيف النصر نظيره الداخلية فى لقاء صعب للفريقين فأبناء السيد عيد حققوا فوزا غاليا فى الجولة الأخيرة على الترسانة بهدفين مقابل هدف وهو ما رفع رصيدهم إلى 14 نقطة بينما نجح أبناء هشام زكريا فى تحقيق فوز غالى الجولة الماضية على شبين بهدف مقابل للاشئ رفع رصيدهم إلى 16 نقطة .