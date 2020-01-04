شكرا لقرائتكم محمود متولى يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ27 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل اليوم السبت الموافق 4 يناير 2020، محمود متولي، مدافع النادي الأهلي، بعيد ميلاده رقم 27، حيث ولد متولي في 4 يناير عام 1993 بمدينة المنصورة، والتحق بناشئين الاسماعيلي عام 2002 وعمره 9 سنوات حيث ترك انطباع جيد لدى مدرب الفريق، وحقق مع الناشئين بعض البطولات، وشارك لأول مرة مع الفريق الأول في الدوري الممتاز في 13 أبريل 2013 أمام طلائع الجيش، وشارك أيضًا مع الفريق في بطولة الكونفدرالية 2013.

ثبت محمود متولي مدافع النادي الأهلي، أقدامه في تشكيل القلعة الحمراء بعدما تألق خلال مشاركته مع الفريق الأحمر أمام مصر المقاصة، ليشكل ثنائية مميزة مع رامي ربيعه زميله بالفريق، ويساهم في فوز المارد الأحمر بهدفين نظيفين في مباراة الجولة 11 من عمر مسابقة الدوري العام، الأمر الذي أثلج صدور عشاق القلعة الحمراء ليطمئنوا على دفاعات الفريق، في ظل الاصابات التي عصفت بالمدافعين في الفترة الأخيرة، وكان أخرها اصابة سعد سمير بقطع في وتر أكيليس ليغيب لنهاية الموسم.

محمود متولي انضم إلى النادي الأهلي قادماً من الاسماعيلي في صفقة كلفت الخزينة الحمراء حوالي 15 مليون جنية، خلال الميركاتو الصيفي في بداية الموسم الجاري، باحثاً عن التألق بالقميص الأحمر وحجز مقعد أساسي مع منتخب الفراعنة.

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صاحب الـ 27 عاماً ، شارك مع الأهلي في ثلاث مباريات حتى الآن بسبب الاصابة التي كان قد تعرض لها في لقاء السوبر المصري بين الأهلي والزمالك بشد في العضلة الخلفية، والتي أبعدته عن المشاركة، قدم أوراق اعتماده كاملة لرينية فايلر مدرب القلعة الحمراء، خلال مجمل الدقائق التي شارك خلالها والتي بلغت 180 دقيقة، ليحظى بمقعد أساسي مع الفريق في تشكيل السويسري.

أما عن سجل المشاركات الدولية مع منتخب مصر، فشارك مدافع الأهلي في 19 مباراة مع منتخب الشباب تحت 19 عاماً، كما شارك في مباراتين مع المنتخب الأوليمبي تحت 23 عام، إلا أنه مازال ينتظر الفرصة في المشاركة مع المنتخب الأول خلال المباريات المقبلة، خاصة مع تألقه خلال الفترة الحالية بين صفوف القلعة الحمراء.