إبراهيم فايق : كلنا فى خندق الحرب لا نعرف سوى مصر

أعلن الإعلامي إبراهيم فايق دعمه القوات المسلحة المصرية فى أى قرار يصدر بشأن الأوضاع المشتعلة بسبب قرار تركيا نشر قوات عسكرية في ليبيا. وقال فايق عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر :" أثق فى جيشنا المصري العظيم وقواتنا المسلحة، أثق فى أي قرار لرئيس مصر ومجلس الأمن القومي". وتابع قائلًا :" وقت الخطر كلنا فى خندق الحرب لا نعرف سوى مصر والدفاع عنها وعن حقوقها وهو أمر لا يجادل فيه أي مصري وطني يعيش على تراب هذا الوطن".

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