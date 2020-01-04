شكرا لقرائتكم خبر عن طولان يعقد محاضرات فيديو للاعبى إنبى عن الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل إنبى التحضيرات لمواجهة الاتحاد السكندرى، التى ستقام فى السابعة والنصف مساء الأربعاء المقبل، على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والتى يسعى خلالها حلمى طولان لقيادة الفريق البترولى لمواصلة نتائجه الإيجابية التى تحققت فى الفترة الأخيرة فى بطولة الدورى، حيث يعقد محاضرات بالفيديو للشرح من خلال الفيديوهات الخاصة نقاط القوة والضعف لدى فريق الاتحاد السكندرى، للاعبين للاستفادة منها خلال المباراة، حيث يحتل إنبى المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 15 نقطة، فيما يحتل الفريق السكندرى المركز الثالث برصيد 20 نقطة.

وعلى صعيد الصفقات، حصل مسئولو إنبى على توقيع أحمد على، مهاجم نادى بيراميدز، لاستعارته لمدة 6 أشهر خلال الميركاتو الشتوى الجارى، لدعم مركز رأس الحربة، بعد طلب من حلمى طولان بضم اللاعب، الذى أكد أنه سيكون إضافة قوية للفريق البترولى، وعمل مجلس إدارة إنبى، برئاسة زكريا السيد، على إنهاء الرتوش الأخيرة بشأن إنهاء إجراءات الصفقة مع بيراميدز، والتى حرص عبدالناصر محمد، مدير الكرة بالنادى البترولى، على إنهاء الإجراءات الخاصة بها فى الساعات الماضية، للإعلان عنها بصورة رسمية فى أولى تدعيمات الفريق فى فترة الانتقالات الحالية، بعدما أخطر اللاعب إدارة ناديه أن رغبته الأولى تكمن فى الانتقال معارا إلى إنبى، للعمل تحت قيادة طولان لثقته فى قدراته خاصة فى ظل ابتعاده عن المشاركة مع فريقه فى الفترة الماضية.